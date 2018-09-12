ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов считает, что дальневосточный остров Русский может стать российской "Кремниевой долиной", если организовать там благоприятные условия пребывания и работы.

"Во-первых, здесь уже сосредоточен значительный интеллектуальный ресурс", — заявил Акимов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума в ответ на вопрос, может ли остров Русский когда-нибудь стать российской "Кремниевой долиной".

"Во-вторых, безусловно, если сделать привлекательную образовательную, финансовую юрисдикцию, имеется в виду "докрутить" специальные режимы, сделать все, что связано с условиями пребывания, в том числе привлекательными для специалистов, для цифровых бизнесов и для исследователей, то без сомнения это не только возможно, это действительно очень даже реально", — сказал вице-премьер.

В среду президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума поручил правительству проработать специальный статус для острова Русский, который позволил бы тестировать там самые передовые технологические разработки, в том числе еще не урегулированные законодательно.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.