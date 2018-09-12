Россия и Китай проложили тоннель под Амуром для будущего газопровода

ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости. Российские и китайские специалисты завершили прокладку трансграничного тоннеля под рекой Амур для восточной ветки строящегося газопровода для будущих поставок из РФ в КНР, сейчас рабочие уже приступили к монтажным работам внутри тоннеля, говорится на сайте китайской компании CNPC.

Отмечается, что построенный методом щитовой проходки тоннель расположен в районе города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян на границе двух стран.

"Для Китая это первый реализованный проект трансграничного тоннеля, построенного щитовым методом", — говорится в заявлении.

Сообщается, что "тоннель начинается в приграничной зоне на территории Китая, проходит под рекой Амур и соединяется с колодцем на территории РФ".

По договору между ПАО "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), китайская сторона построит подводные переходы через реку Амур на основной и резервной нитках газопровода. Переходы будут сооружены методом микротоннелирования. На стороне Китая появятся стартовые котлованы, на стороне России — приемные.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года. Общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать восемь компрессорных станций общей мощностью 1331 МВт.