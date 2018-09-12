Переходить на расчеты с Китаем в нацвалютах нужно поэтапно, заявил Путин

11 сентября 2018. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский.

11 сентября 2018. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский.

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Переходить на расчеты в нацвалютах между Россией и Китаем нужно поэтапно, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

"Мы будем действовать поэтапно. Сейчас уже рубль и юань торгуются на Московской бирже, некоторые товары торгуются больше в долларах, особенно это однородные товары углеводородной группы: нефть, газ. Но скажем, в расчетах со странами СНГ, со странами ЕврАзЭс у нас рубль сейчас активно используется. При выручке от экспорта, по-моему, 71%, а при выручке от импорта 79% в рублях фиксируется", — отметил Путин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.