Риски при расчетах в нацвалютах есть, как и при долларах, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Риски при расчетах в нацвалютах есть, но они есть и при расчетах в долларах, их нужно минимизировать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.

"Это вопрос не расчёта, курсов и курсовой разницы, как решать этот вопрос предварительно на уровне ЦБ. Это все механизмы, которые отрабатываются. Риски есть, но риски везде есть. Риска с долларом разве не существует? 20 триллионов государственный долг США, и все это нагрузка на доллар. А что дальше будет, никто не знает, ответа на этот вопрос нет. Поэтому риски везде существуют, их нужно минимизировать. А чтобы минимизировать, нужно диверсифицировать наши расчёты и деятельность", — сказал Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.