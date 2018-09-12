СУЭК намерена вложить в экономику Хабаровского края за 5 лет 40 млрд руб

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания оценивает общий объем инвестиций в экономику Хабаровского края в течение ближайших пяти — шести лет в 40 миллиардов рублей, сообщил журналистам генеральный директор АО "СУЭК" Владимир Рашевский.
В подписанном соглашении зафиксированы направления взаимодействия в области реализации государственных программ Хабаровского края, развития социальной среды, планов социального развития центров экономического роста края, различных направлениях укрепления экономического и промышленного потенциала региона.
По словам главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта, в соглашении также отмечены направления деятельности СУЭК, которые нацелены на повышение уровня жизни хабаровчан, укрепление социальной стабильности в регионе. В свою очередь правительство региона будет предпринимать меры по дальнейшему развитию благоприятных инвестиционных условий в регионе, инициировать совершенствование нормативной базы и содействовать развитию железнодорожной инфраструктуры на территории Хабаровского края.
СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает почти 34 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.