Казань в четвертый раз примет "Державинские чтения"

КАЗАНЬ, 12 сен — РИА Новости. Международная научно-практическая конференция "Державинские чтения", посвящённая в этом году информационным технологиям в праве и правовым условиям развития цифровой экономики России, пройдёт в Казани с 12 по 14 сентября, сообщает оргкомитет форума.
Конференция "Державинские чтения" проводится Всероссийским государственным университетом юстиции с 2005 года. Цель конференции – изучение деятельности, творчества Гавриила Державина, обсуждение социально-экономических вопросов права, теоретических и практических проблем юридической науки, вопросов формирования правовой культуры и правосознания граждан. С докладами и научными сообщениями на "Державинских чтениях" ежегодно выступают порядка 500 человек. На протяжении 10 лет конференция проводилась в Москве на базе Всероссийского университета юстиции. С 2015 года "Державинские чтения" проходят на базе Казанского федерального университета при поддержке правительства Татарстана.
"С 12 по 14 сентября Татарстан примет участников XIV международной научно-практической конференции "Державинские чтения". В Казани, на родине русского поэта, государственного, общественного деятеля Г.Р. Державина, мероприятие проходит четвертый раз", — говорится в сообщении.
Организаторы отмечают, что тема конференции 2018 года – "Информационные технологии в праве и правовые условия развития цифровой экономики России". Участники планируют обсудить межотраслевые проблемы развития информационных технологий в российском и зарубежном праве, информационные технологии в международном праве, вопросы государственного управления и информационного общества, основные концепты и механизмы развития гражданского и предпринимательского права в России и за рубежом в условиях становления цифровой экономики, информационные технологии и блокчейн в сфере исполнительного производства и многие другие темы.
В рамках конференции также пройдут общественные слушания по вопросам реализации социальной политики РФ. Участники посетят выставку Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) "Реликвии Г.Р. Державина и его архив", научно-популярное мероприятие "PROНаука в КФУ" — "Ночь в Императорском".
Как ожидается, в конференции примут участие руководители, сотрудники органов законодательной, исполнительной, судебной власти федерального и регионального уровня, общественные деятели, студенты, преподаватели образовательных организаций высшего образования РФ.
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