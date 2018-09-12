СУЭК разработала проекты на десятки миллиардов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) в рамках инициативы помощника президента РФ Андрея Белоусова представила проекты на несколько десятков миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава СУЭК Владимир Рашевский в кулуарах Восточного экономического форума.

"Разнообразные (проекты — ред.), на несколько десятков миллиардов рублей", — сказал Рашевский.

По его словам, представленные проекты могут быть реализованы в ближайшие пять-шесть лет.

В настоящее время рабочая группа с участием бизнеса и представителей властей занимается формированием критериев отбора приоритетных для инвестиций проектов. Рашевский вошел в эту рабочую группу. Белоусов после первого заседания рабочей группы 6 сентября рассказал, что компании представили инвестпроекты на 6 триллионов рублей, и портфель приоритетных должен быть обозначен уже к середине октября.

По итогам встречи с бизнесом в августе Белоусов сообщил о договоренности совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.