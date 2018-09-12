Глава ВТБ заявил, что будет непросто заменить Азией рынки США и Европы

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВТБ непросто заменить Азией рынки США и Европы, сказал в интервью телевидению Bloomberg TV глава банка Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Банк не планирует расширять свое присутствие в Азии и намерен сохранить текущую географию деятельности, заявил Костин.

Глава ВТБ также выразил уверенность, что российский банковский сектор выстоит в случае введения каких-либо новых санкций США. "Угроза новых санкций не вызвала необычного оттока депозитов клиентов", — добавил Костин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.