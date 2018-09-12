Новым ТЭС в Крыму грозят миллионные штрафы, пишут СМИ

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Подконтрольное "Ростеху" ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ) просит наблюдательный совет "Совета рынка" (регулятора энергорынков) отсрочить штрафы за непоставку мощности первых блоков Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы ТПЭ Сергея Топор-Гилки.

По данным издания, набсовет рассмотрит вопрос 20 сентября.

За срыв сроков ввода положен штраф до 25% от плановой платы за мощность. Ввод можно отсрочить на год по просьбе инвестора, кроме того, можно доказать, что непоставка произошла из-за внешних причин. По оценке Натальи Пороховой из АКРА, штраф для двух ТЭС может достигать 100 миллионов рублей в месяц. Кроме того, по правилам предоставления бюджетных субсидий (государство дало 25 миллиардов рублей) за каждый день просрочки запуска ТПЭ должен платить два миллиона рублей пени. За нарушение сроков проектирования и строительства неустойка может достигать 300 тысяч рублей за день.

Блоки должны были начать поставку с 1 сентября, но на Таврической ТЭС только 7 сентября завершились испытания первого блока, предшествующие аттестации и вводу. Замглавы Минэнерго Андрей Черезов 4 сентября заявил, что оба блока введут в октябре.

ТПЭ надо возвращать инвестиции в 71 миллиард рублей (из них 46 миллиардов — кредиты) через спецнадбавку к ценам оптового энергорынка. В ТПЭ считают, что ответственность за отсрочку сейчас лежит на электросетевом ГУП "Крымэнерго", следует из документов к заседанию набсовета. В них отмечается, что сети не смогли в сроки завершить техприсоединение обеих ТЭС.

В ТПЭ газете заявили о стопроцентной технологической готовности первой очереди станций. Блок на Таврической ТЭС запустили в штатном режиме — он вышел в сеть, отработал на полной мощности 80 часов и прошел испытания. Первый блок Балаклавской ТЭС в минувшие выходные также синхронизировали с сетью, и с утра 10 сентября он вышел на полную мощность в рамках испытаний. Сейчас завершаются проверки и решаются вопросы документального оформления объектов, заявили в ТПЭ. Источник издания, знакомый с ситуацией, говорит, что "выйти из тестового режима в рабочий" невозможно до документального оформления сетей.

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