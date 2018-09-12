ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Россия выступает за честную конкуренцию и взаимную выгоду, приглашая иностранных инвесторов к сотрудничеству на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Приглашая зарубежных партнёров к совместным проектам на Дальнем Востоке, мы действуем на основе прагматизма, рационального смысла, взаимной выгоды. Хотим, чтобы росла честная конкуренция инвесторов за возможность реализовать свои проекты на Дальнем Востоке России, чтобы побеждали лучшие деловые предложения, которые принесут высокую прибыль", — сказал Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Посмотрите, в этом регионе у нас уже работают компании из Казахстана, Индии, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии и многих других стран, очень разных по своим интересам, традициям, культуре, политическому устройству, международным обязательствам и приоритетам. Но повторю — для всех предпринимателей мы создаем равные условия для успешной и эффективной их работы", — добавил президент РФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.