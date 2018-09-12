Путин назвал реализуемой идею создания энергокольца в северо-восточной Азии

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал идею создания энергокольца в северо-восточной Азии вполне реализуемой.

"Мы обсуждали с президентом Монголии эти предложения на двусторонней встрече. Они нам известны, мы их прорабатываем. В принципе, они вполне реализуемы", — сказал Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".

По его словам, РФ давно работает в Монголии; что касается транспортной инфраструктуры, Россия владеет 50% Улан-Баторской железной дороги, и у партнёров с обеих сторон есть хорошие планы по развитию этой инфраструктуры.

"Мы прорабатывали и с китайским президентом, и с монгольским возможность маршрутов для доставки углеводородов через монгольскую территорию. Есть действительно заслуживающие предложения в сфере электроэнергетики. Это все в работе", — отметил президент.