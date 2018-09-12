ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Дальний Восток по качеству делового климата должен быть конкурентоспособным по отношению к другим регионам и другим государствам, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Дальний Восток по качеству делового климата должен быть конкурентоспособен и по отношению к другим регионам России, и к странам-соседям. А чтобы быть привлекательными для наших гостей, российская часть этой аудитории прекрасной понимает, что нужно быть впереди. Уже в текущем году четыре из девяти дальневосточных регионов вошли в топ-40 национального рейтинга по качеству инвестиционного климата. Это хорошая динамика, но и работы еще предстоит немало", — сообщил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.