Путин поручил проработать специальный статус для острова Русский

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума поручил правительству проработать специальный статус для острова Русский, который позволил бы тестировать там самые передовые технологические разработки, даже еще не урегулированные законодательно.

"Сегодня новые технологии подчас обгоняют устоявшиеся нормы правового регулирования, правила сертификации. Мы хотим снять эти барьеры, создать для Дальнего Востока своего рода пространство будущего, пространство мечты, если позволите сказать, и творчества. Поручаю правительству проработать специальный статус острова Русский", — сказал Путин.

"Это должна быть такая среда, где любой исследовательский коллектив, группа энтузиастов могли бы получить все условия для запуска стартапов, для реализации своих идей и инновационных проектов, могли тестировать передовые разработки, практическое коммерческое применение которых еще не описано в законодательстве, в том числе в области робототехники, беспилотного и морского транспорта, в медицине, в биотехнологиях и в экологии", — добавил президент.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.