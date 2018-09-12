Путин заявил о востребованности Арктики как коридора для судов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Первые контейнерные судна, проходящие по Северному морскому пути, подтверждают востребованность российской Арктики, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, "буквально в эти дни" по Северному морскому пути проходит первое контейнерное судно ледового класса.

"Это рейс, пролегающий от Владивостока до Санкт-Петербурга с заходом предварительно в корейский Пусан и затем в германский Бремерхафен, без преувеличения открывает новую страницу в истории торгового мореплавания, подтверждает безопасность, эффективность и востребованность российской Арктики, всего Северного морского пути как международного коридора", — сказал Путин на заседании ВЭФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.