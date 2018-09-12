Путин предложил Японии и КНР поработать над снятием барьеров в торговле

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Дальневосточный федеральный округ. День третий

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Дальневосточный федеральный округ. День третий

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил китайским, корейским и японским партнерам, чей бизнес активно инвестирует в агропромышленный комплекс Дальнего Востока, вместе подумать над снятием барьеров в торговле продовольствием.

"Конечно, нам нужно расширять доступ дальневосточной агропродукции на внешние рынки, включая АТР. В этой связи, предлагаем нашим китайским, японским, корейским друзьям и партнёрам, чей бизнес активно инвестирует в АПК Дальнего Востока, вместе поработать над устранением барьеров в торговле продовольствием, выйти на оптимальные решения к общей пользе", — сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Мы прекрасно понимаем, какое значение придаётся фитосанитарному надзору, но здесь есть над чем вместе поработать, тем более что здесь на Дальнем Востоке мы создаём предприятия абсолютно чистые для совместной работы", — добавил президент.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.