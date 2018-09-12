Путин призвал госкомпании размещать подразделения на острове Русский

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и госкомпаниям заняться вопросом размещения на острове Русский инжиниринговых и исследовательских подразделений.

"Мы с вами собрались на острове Русский, на площадке дальневосточного федерального университета. Намерены создавать здесь крупный научно-образовательный центр мирового уровня и дальше, в том числе, речь идет о строительстве технопарка", — сказал президент, выступая на пленарном заседании в рамках ВЭФ.

"Считаю правильным, чтобы наши ведущие компании, корпорации, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке, а это "Роснефть", "Газпром", Росатом, Роскосмос, предприятия, занимающиеся авиационной промышленностью, и другие размещали на острове Русский свои инжиниринговые подразделения центра исследований и разработок. Прошу правительство и руководство компаний рассматривать это как прямое поручение", — отметил Путин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.