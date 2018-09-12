ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Сбербанк совместно с Российской венчурной компанией (РВК) запустит профильные технологические конкурсы Up Great, соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сбербанк выразил готовность совместно с РВК запускать технологические конкурсы Up Great по приоритетным для компании отраслевым направлениям. В их числе – логистическая робототехника, воздушные и наземные беспилотные транспортные средства, персональные ассистенты, промышленные коллаборативные манипуляторы, промышленные ассистивные технологии (экзоскелеты) и другие направления в области интеллектуальной и сервисной робототехники", — говорится в сообщении РВК.

По условиям соглашения, Сбербанк займется формированием конкурсных заданий, предоставит свою инфраструктуру для проведения конкурсов, а также будет содействовать привлечению к участию российских инженерных команд. Консультативную и организационную поддержку конкурсам будет оказывать "Лаборатория робототехники" Сбербанка.

"Объявление конкурсов на реализацию востребованных бизнесом задач с помощью создания прорывных технологий будет не только способствовать развитию научно-инженерного потенциала, но и станет толчком для открытия новых рынков. Мы заинтересованы в партнерстве с компаниями, способными реализовать стратегию голубого океана", — приводятся в релизе слова заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Технологические конкурсы Up Great подразумевают открытые инженерные состязания. Участвующие в них команды должны найти прорывные решения технологических задач глобального масштаба. Победитель конкурсов получает крупный денежный приз за демонстрацию понятного и повторяемого решения. Призовой фонд конкурсов составляет от 60 до 175 миллионов рублей на каждый конкурс. В июле стартовал прием заявок на первые конкурсы Up Great — "Зимний город", "Первый элемент. Земля" и "Первый элемент. Воздух", посвященные развитию технологий беспилотного транспорта и водородной энергетики.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.