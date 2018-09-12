ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Россия стремится создать на Дальнем Востоке мощный центр международного сотрудничества и экономической интеграции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши усилия направлены на то, чтобы создать здесь, в динамично растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе мощный центр международного сотрудничества и интеграции, деловой и инвестиционной активности, образования, науки и культуры", — сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.

Он отметил, что создание такого центра нацелено на повышение благополучие жителей дальневосточного региона — "для того, чтобы люди могли в полной мере реализовать себя".

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.