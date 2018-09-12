Орешкин: правительство не оказывает давления на решения Центробанка

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Банк России абсолютно независим, правительство РФ не оказывает никакого давления на его решения, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ставки в экономике РФ по-прежнему очень высоки и правительство рассчитывает на активную позицию Центробанка в этом вопросе. По его словам, нужно перейти от нейтрального к стимулирующему регулированию сферы кредитования.

"Понятно, что есть общая нервозность, которая связана с развивающимися рынками. Но правительство абсолютно не вмешивается в принятие решений ЦБ. У нас ЦБ независим, и говорить даже о возможности по поводу давления просто глупо и смешно. У нас ЦБ доказал свою независимость", — сказал Орешкин.

По его словам, изменение ставки исключительно должно зависеть от анализа ситуации Банком России. "В этом и заключается независимость, что не реагирует ни на какую ситуацию, реагирует только на фундаментальные показатели, связанные с динамикой инфляции, динамикой экономики, направленные на обеспечение цели долгосрочной ценовой стабильности", — продолжил министр.

"Ставки начали расти, здесь с точки зрения ставок на экономику гораздо сильнее влияет то, что происходит по тем же ставкам ОФЗ. Потому что ставка ЦБ — это короткие деньги, а на такие продукты как ипотека и корпоративное кредитование, в первую очередь, влияют более долгосрочные ставки, которые зависят не только от политики ЦБ по ключевой ставке", — сказал Орешкин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.