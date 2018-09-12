"Россети" ожидают переход на долгосрочные тарифы в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. "Россети" ожидают, что долгосрочные электросетевое тарифы будут введены в 2019 году, сообщил РИА Новости глава компании Павел Ливинский в кулуарах ВЭФ.

"Надеемся, что первое (соглашение — ред.) в 2019 году нам удастся заключить. Но для этого закон должен быть принят. Это изменение системы регулирования, только после этого, по наибольшей готовности, в 2019 году уже заключить", — сказал Ливинский, отвечая на вопрос, когда ожидается переход на долгосрочное тарифообразование.

Он уточнил, что речь идет о тарифах на 10 лет.

Ранее ФАС заявляла, что готова предоставить "Россетям" "длинный" тариф сроком на 10 лет. Глава ведомства Игорь Артемьев уточнял, что "длинный" тариф ведомство готово представлять при условии наличия хороших правил недискриминационного доступа. Минэкономразвития РФ в целом поддерживает переход на долгосрочное тарифообразование для "Россетей".

В настоящее время электросетевые тарифы устанавливаются на год. В 2017 году Минэнерго и госхолдинг "Россети" начали обсуждать введение долгосрочных тарифов через механизм регуляторных соглашений. Такие соглашения могут заключаться между сетевыми компаниями и региональными властями.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.