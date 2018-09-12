"Россети" ожидают утверждение программы цифровизации до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. "Россети" ожидают утверждение программы цифровизации до конца текущего года, сообщил РИА Новости глава компании Павел Ливинский в кулуарах ВЭФ.

"До конца года планируем. Сейчас как раз идут дискуссии в этой части. В проекте согласование с Минэнерго, утвердит совет директоров. Все, и работать", — сказал Ливинский.

В феврале 2018 года "Россети" представили концепцию цифровизации электросетей стоимостью 1,3 триллиона рублей. Компания отмечала, что ключевым звеном новой стратегии является создание интеллектуальной системы учета электроэнергии. В конце мая глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил, что госкорпорация хочет войти в "Россети" с долей до 30% через допэмиссию и начать этот процесс в третьем квартале. Это обсуждается в рамках программы цифровизации.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.