Путин рассказал о судьбе инициативы "девяти мостов" Мун Чже Ина

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Согласование инициатив "девяти мостов", предложенных ранее президентом Республики Корея Мун Чже Ином, продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы проведем согласование перечня конкретных проектов в рамках инициированной президентом Южной Кореи концепции "девяти мостов", — заявил Путин на встрече с премьер-министром Республики Ли Нак Ёном.

Он также поблагодарил делегацию Южной Кореи, которая является одной из самых многочисленных на Восточном экономическом форуме, за внимание, которое они уделяют этой площадке.

"Республика Корея — наш важный перспективный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы удовлетворены развитием наших двусторонних отношений. Они развиваются поступательно по всем направлениям", — заявил Путин.

Он подчеркнул, что традиционно стороны уделяют внимание торгово-экономическим отношениям. В свою очередь Ли Нак Ён поблагодарил российского лидера за сотрудничество и его инициативы в решении международных вопросов и по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Корейское правительство во главе с президентом Мун Чже Ином и мной, как премьер-министром, всегда благодарно за такую активную поддержку российской стороны нашим усилиям в установлении мира на Корейском полуострове и денуклеаризации Корейского полуострова", — заявил Ли Нак Ён.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.