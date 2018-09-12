ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Ограничивать операции в долларах для российских компаний невыгодно США, поскольку это может вызвать страх и опасения других стран, которые итак уже начинают подстраховываться другими платежными средствами, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Просчитать последствия (возможного ограничения операций в долларах для российских компаний — ред.) практически невозможно, потому что у всех компаний разные кооперационные связи. И как банки будут реагировать, прогнозировать совершенно невозможно, потому что мы не понимаем, какого рода ограничения могут быть введены", — сказал Мантуров журналистам на Восточном экономическом форуме.

По его мнению, санкции в формате, "чтобы любая российская компания не могла обращать доллары", были бы невыгодны самим США. "Я думаю, что это будет и американцам невыгодно, потому что это вызывает страх и опасения у других стран, которые постепенно начинают резервироваться другими средствами платежа", — отметил российский министр.

"То, что происходит, в принципе не поддается логике. Точнее, это как раз поддается логике — это определенный формат недобросовестной конкуренции, давления на рынок. Но спрогнозировать, до какой степени дойдут люди в своих тенденциях, сложно", — подытожил Мантуров.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.