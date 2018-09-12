Орешкин объяснил, почему Россия оспаривает в ВТО американские пошлины

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Повышение США пошлин на сталь не направлено на обеспечение национальной безопасности, а является защитной мерой, что позволяет России оспаривать эту меру в ВТО, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Россия, посчитав действия Америки нарушением правил ВТО, подала иск в организацию для обжалования этих дополнительных пошлин. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия. При этом Россия в качестве ответной меры ввела дополнительные пошлины в размере от 25 до 40% на ряд американских товаров, аналоги которых производятся в РФ.
"Позиция, которую заявляет США, в том, что их меры нацелены на обеспечение национальной безопасности — такую логику принять мы абсолютно не можем. Поэтому считаем, что то, что было введено США, следует трактовать исключительно одним способом — специальные защитные меры, против которых в рамках ВТО мы имеем право, и уже ввели первый пакет, и будем иметь право полной компенсации через другие меры через три года", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах ВЭФ.
Говоря о взаимных исках, поданных РФ и США по пошлинам, министр отметил, что процедуры ВТО достаточно продолжительные по времени. "Здесь мы будем работать в рамках стандартных инструментов ВТО, проводить консультации, проводить обсуждения уже на площадке коалиционного органа и так далее", — заключил он.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.