Орешкин объяснил, почему Россия оспаривает в ВТО американские пошлины

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Повышение США пошлин на сталь не направлено на обеспечение национальной безопасности, а является защитной мерой, что позволяет России оспаривать эту меру в ВТО, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Россия, посчитав действия Америки нарушением правил ВТО, подала иск в организацию для обжалования этих дополнительных пошлин. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия. При этом Россия в качестве ответной меры ввела дополнительные пошлины в размере от 25 до 40% на ряд американских товаров, аналоги которых производятся в РФ.

"Позиция, которую заявляет США, в том, что их меры нацелены на обеспечение национальной безопасности — такую логику принять мы абсолютно не можем. Поэтому считаем, что то, что было введено США, следует трактовать исключительно одним способом — специальные защитные меры, против которых в рамках ВТО мы имеем право, и уже ввели первый пакет, и будем иметь право полной компенсации через другие меры через три года", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах ВЭФ.

По его словам, повышенные пошлины вводились на те американские товары, где есть либо аналоги российского производства, либо конкурирующие импортные поставки. "То есть здесь будет происходить, в первую очередь, изменение структуры предложения, а не какой-то там резкий рост цен. Больше на конкретную продукцию, на которую высокий тариф устанавливается, там цены вырастут", — пояснил Орешкин.

Говоря о взаимных исках, поданных РФ и США по пошлинам, министр отметил, что процедуры ВТО достаточно продолжительные по времени. "Здесь мы будем работать в рамках стандартных инструментов ВТО, проводить консультации, проводить обсуждения уже на площадке коалиционного органа и так далее", — заключил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.