Росатом до конца года ждет от Индии предложение по площадке для новой АЭС

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Росатом рассчитывает до конца этого года получить от Индии официальное предложение по площадке для строительства новой АЭС по российскому проекту, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах ВЭФ.

"Мы рассчитываем в третьем-четвертом квартале текущего года получить от наших индийских партнеров официальное предложение по площадке для строительства атомной станции российского дизайна", — сказал Лихачев.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.