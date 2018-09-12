Орешкин рассказал, от чего будет зависеть годовая инфляция в России

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Инфляция в РФ по итогам 2018 года может превысить прогноз Минэкономразвития в 3,4% в случае сохранения текущих значений курса рубля, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

"Годовая оценка очень серьезно будет зависеть от динамики валютного курса. Сохранение его на уровне, близком к текущему, будет означать, что (инфляция — ред.) будет выше, чем те 3,4%, которые у нас стоят в прогнозе", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

В то же время быстрое восстановление курса рубля будет означать, что выход на показатель в 3,4% достижим, продолжил он. "Пока, если смотреть на месячные данные, в том числе и по августу, больших сюрпризов там нет", — добавил министр.

В начале сентября Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в РФ по итогам 2018 года с 3,1% до 3,4%.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.