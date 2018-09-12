ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Второй пакет санкций США против России из-за "дела Скрипалей", который ожидается в ноябре, вряд ли будет содержать экономически неоправданные для Штатов решения, которые ограничат поставки их продукции в Россию, считает глава Минпроторга РФ Денис Мантуров.

"Я не верю в то, что коллеги из США примут для себя экономически неоправданные решения, которые ограничат поставки их продукции. Если они закупают у нас то, что им выгодно, то уж продавать они точно заинтересованы все, что они производят", — сказал министр журналистам на Восточном экономическом форуме.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа. Основанием для их введения стали обвинения в адрес РФ в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. РФ эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

Второй, более жесткий, пакет санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.