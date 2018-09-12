Орешкин ожидает доллар по 63-64 рубля к концу года

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Минэкономразвития не исключает, что рубль к концу 2018 года укрепится до 63-64 рубля за доллар, но возврат на этот фундаментально обоснованный уровень может и затянуться, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

"У нас есть прогноз на конец года, а есть на ближайшие 12 месяцев. Здесь мы пока не видим причин эти показатели менять. (На конец года — ред.) я точно цифру не помню, в районе 63-64", — сказал Орешкин.

Он отметил, что сейчас идет отклонение курса рубля от фундаментально обоснованного. "Сколько краткосрочно оно может продолжаться? Оно может продолжаться довольно продолжительный период времени. У нас курс плавающий, волатильность потоков капитала есть, связанная и с глобальной ситуацией, и с санкционными историями. Может затянуться? Может затянуться", — добавил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.