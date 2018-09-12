МЭР сделало стрессовый вариант прогноза с учетом санкций против госдолга

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Минэкономразвития РФ сделало стрессовый вариант прогноза с учетом санкций против госдолга и банков, чтобы разработать меры противостояния им, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Мы все оценки делаем, они носят непубличный характер. Во многом они используются для того, чтобы разрабатывать пакеты мер, которые будут применяться в той или иной ситуации", — сказал Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.