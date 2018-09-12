Орешкин выступил против требования к экспортерам продавать валютную выручку

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Необходимости вводить требование для экспортеров продавать валютную выручку сейчас нет, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Я считаю, что сейчас никаких таких потребностей нет. Рынок, в принципе, нормально функционирует. Да, есть повышенный отток капитала, повышенная волатильность — это то, что всегда характеризует режим плавающего обменного курса. Мы видим это по другим валютам, поэтому здесь каких-то таких потребностей нет", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Он отметил, что в ситуации, когда курс очень серьезно отклонился от фундаментальных уровней, те, кто начнет продавать первыми, смогут продать подороже. "Вчера говорили уже о продаже, сегодня рубль уже курс снизился", — отметил он.

Ранее во вторник Орешкин заявил, что российские компании-экспортеры не торопятся конвертировать валютную выручку в рубли, что "создает определенный валютный навес над валютным рынком".

Правительство РФ в декабре 2014 года, на фоне резкого ослабления рубля, временно обязало крупнейших госкомпаний-экспортеров до 1 марта 2015 года привести размер чистых валютных активов к уровню не выше чем по состоянию на 1 октября 2014 года.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.