Орешкин ожидает, что МВФ ухудшит прогноз по мировой экономике в октябре

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) может ухудшить прогноз по темпам роста мировой экономике в октябре, ожидает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Несмотря на то, что даже еще в начале года у МВФ были очень радужные прогнозы по мировой экономике, я думаю, мы сейчас опять вступаем в такую продолжительную волну негативных пересмотров прогнозов всех. И вот ближайший прогноз от МВФ, который будет в октябре, будет носить более негативный характер чем то, что мы видели весной", — сказал министр в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ.

По словам Орешкина, мировой экономический рост замедляется, однако ситуация не похожа на 2014 год. "Можно провести параллель с 2014 годом, здесь ситуация качественно иная", — указал он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.