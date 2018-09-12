ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Монголия предложила создать сообщество железных дорог Северо-Восточной Азии с подключением Китая, КНДР, Южной Кореи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках форума молодых дипломатов на полях Восточного экономического форума.

"Не так давно наши монгольские друзья высказались за то, чтобы сформировать сообщество железных дорог Северо-Восточной Азии с подключением Китая, Монголии, обеих Корей", — сказал Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в совместном заявлении по итогам саммита договорились об исследованиях для продвижения экономических проектов между РФ, КНДР и Южной Кореей. В частности, предусмотрено сотрудничество по линии профильных ведомств и организаций для исследований в железнодорожной, газопроводной и электроэнергетической областях.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.