Покупкой контроля в "Детском мире" интересуются 12 номинантов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. АФК "Система" сохраняет планы по продаже контрольного пакета в "Детском мире", на покупку всей доли АФК в ритейлере претендует 12 номинантов, в частности, иностранные, сообщил журналистам в рамках ВЭФ основной владелец корпорации Владимир Евтушенков.

"Да, обсуждаем (продажу контрольного пакета в "Детском мире" — ред.). Там 12 номинантов…. Кто больше даст, тому и продадим", — сказал он, уточнив, что среди них есть иностранные претенденты.

Отвечая на вопрос про интерес структур сенатора Сулеймана Керимова на покупку контрольного пакета АФК в ритейлере, он сказал, что прочитал об этом в газете.

В начале августа Евтушенков говорил журналистам, что покупкой контроля в "Детском мире" интересуются семь претендентов. На прошлой неделе газета "Коммерсант" со ссылкой на источник написала, что структуры Керимова могут приобрести контрольный пакет в "Детском мире".

В начале июня президент АФК Андрей Дубовсков сообщал, что "Система" может вернуться к вопросу продажи акций "Детского мира" осенью текущего года. АФК владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций, РФПИ, и China Investment Corporation) владеет еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.

АФК и РКИФ планировали провести SPO "Детского мира" в декабре, но отменили его из-за ареста этих акций в обеспечение иска "Роснефти" к "Системе". Стороны рассчитывали продать 6,3% акций "Детского мира" новым инвесторам, выручив 4,185 миллиарда рублей. В частности, АФК собиралась продать примерно 5% акций, в результате чего ее доля в ритейлере сократилась бы до 47,1%. Арбитраж в декабре 2017 года утвердил мировое соглашение между АФК и "Роснефтью", арест с акций "Детского мира" был снят в феврале.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.