ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Монголия планирует открыть свое торговое представительство во Владивостоке, сообщил президент Монголии Халтмаагийн Баттулга во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным на ВЭФ.

"В рамках сотрудничества с дальневосточными регионами России мы планируем открыть наше торгпредство в городе Владивостоке", — сказал монгольский лидер.

Он отметил, что народы России и Монголии "имеют традиционно особые, дружественные отношения, проверенные временем". "Монголия придает приоритетное значение отношениям с Россией. Мы выступаем за развитие стратегического партнерства и обогащение его новым содержанием", — подчеркнул монгольский президент.

Глава государства также напомнил, что ранее было подписано "важное для развития наших стратегических отношений межправительственное соглашение об условиях транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом". "С подписанием этого соглашения для нас открылись новые возможности сотрудничества", — заключил президент Монголии.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.