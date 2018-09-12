Греф отметил рост инвестиционной привлекательности Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Сбербанк видит, что за последние годы произошло существенное изменение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Мы видим за последние годы существенное изменение инвестиционной привлекательности Дальневосточного региона. Если в 2014 году объем инвестиций в Дальневосточный регион по отношению к общим инвестициям в России равнялся 4,5%, то в прошлом году этот объем инвестиций составил 30% от общероссийских", — сказал он в рамках ВЭФ.

Он отметил, что такой рост показывает, что регион "от слов перешел к делу".

"Здесь созданы инструменты, которые являются привлекательными для инвесторов", — сказал Греф.

По его словам, бизнес Сбербанка в регионе также растет. Он подчеркнул, что банк поддерживает различные проекты на Дальнем Востоке, включая социальные, а также занимается финансированием инфраструктурных проектов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.