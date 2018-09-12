Ряд компаний думают о перерегистрации в специальные административные районы

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Ряд компаний, помимо "Русала", интересуются перерегистрацией из зарубежных юрисдикций в специальные административные районы РФ (САР), заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах ВЭФ.

"У нас созданы все механизмы для работы с компаниями, понятно, что компании, даже попав в непростую ситуацию, стараются получить как можно больше, извлечь выгод для себя, поэтому здесь идет проработка всех инициатив, например, уже подписан закон о специальных административных районах. Он дает возможность перерегистрации компаний в российской юрисдикции", — сказал Орешкин.

"Есть компании, просто все остальные ждут… Всем важно понимать, что механизм уже создан, что можно перерегистрироваться с минимальными издержками, что раньше было просто невозможно. И здесь наше предложение – не ждать негативных сигналов извне и быть готовыми к тому, что работать можно из России", — сказал министр, отвечая на вопрос, интересуются ли еще компании, помимо "Русала" перерегистрацией в САР.

"Нужны позитивные примеры, которые мы сейчас отрабатываем, имея такие примеры, я думаю, что таких компаний будет становиться все больше и больше", — добавил он.

Одна из целей создания САР — минимизировать возможные последствия санкций со стороны иностранных государств. И уже в августе планы по перерегистрации в одном из специальных административных районов РФ анонсировали две компании, попавшие под санкции США как контролируемые бизнесменом Олегом Дерипаской: "Русал" планирует это для своей основной структуры United Company Rusal Plc (UC Rusal), En+ Group — для дочернего En+ Holding Limited, которое объединяет энергетический сегмент.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.