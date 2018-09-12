Ряд компаний думают о перерегистрации в специальные административные районы

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Ряд компаний, помимо "Русала", интересуются перерегистрацией из зарубежных юрисдикций в специальные административные районы РФ (САР), заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах ВЭФ.
"У нас созданы все механизмы для работы с компаниями, понятно, что компании, даже попав в непростую ситуацию, стараются получить как можно больше, извлечь выгод для себя, поэтому здесь идет проработка всех инициатив, например, уже подписан закон о специальных административных районах. Он дает возможность перерегистрации компаний в российской юрисдикции", — сказал Орешкин.
"Есть компании, просто все остальные ждут… Всем важно понимать, что механизм уже создан, что можно перерегистрироваться с минимальными издержками, что раньше было просто невозможно. И здесь наше предложение – не ждать негативных сигналов извне и быть готовыми к тому, что работать можно из России", — сказал министр, отвечая на вопрос, интересуются ли еще компании, помимо "Русала" перерегистрацией в САР.
"Нужны позитивные примеры, которые мы сейчас отрабатываем, имея такие примеры, я думаю, что таких компаний будет становиться все больше и больше", — добавил он.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.