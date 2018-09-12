"Роснефть" и Beijing Gas могут вместе построить в России газовые заправки

Посетитель у стенда ПАО НК Роснефть на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

Посетитель у стенда ПАО НК Роснефть на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. "Роснефть" и китайская Beijing Gas договорились по основным условиям создания совместного предприятия, в рамках которого могут совместно построить в РФ 160 газовых автозаправочных станций, сообщила крупнейшая российская нефтяная компания.

"Роснефть" и Beijing Gas Group Company Limited в рамках IV Восточного экономического форума подписали соглашение, закрепляющее основные условия создания совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)", — говорится в сообщении.

По условиям соглашения стороны планируют построить в России более 160 АГНКС, обсуждается также возможность использования СПГ в качестве газомоторного топлива.

"Мы рассчитываем, что опыт Beijing Gas по строительству и эксплуатации АГНКС на конкурентном рынке Китая поможет в реализации подобного проекта в России. Кроме того, подписанное сегодня соглашение позволит нам углубить стратегическое партнерство с Beijing Gas", — приводятся в материале слова главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Beijing Gas Group Company Limited входит в группу компаний Beijing Enterprises Group Limited и является ведущей компанией в области поставки природного газа, строительства газовой инфраструктуры и электрогенерации в Пекинском регионе. Компания управляет более чем 20 газовыми проектами в КНР, а также является собственником морского терминала по хранению и перевалке СУГ в Гуадао проектной мощностью 6 миллионов тонн в год.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.