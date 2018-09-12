Потенциал стран ОПЕК+ позволит избежать дефицита нефти, заявил Новак

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на панельной сессии Новые энергетические рынки: дальневосточный вектор в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на панельной сессии Новые энергетические рынки: дальневосточный вектор в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Страны ОПЕК+ совокупно имеют большой потенциал увеличения добычи нефти для избежания дефицита этого сырья в мире, заявил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Сейчас дефицита нет. Здесь нужно оценивать и снижение спроса. Но, по моим оценкам, у нас есть большой потенциал у всех стран суммарно, кто сможет увеличить добычу, и этот потенциал может быть использован в случае необходимости", — сказал Новак, говоря о возможностях влияния стран ОПЕК+ на рынок.

При этом он отметил, что среди стран ОПЕК+ не все страны имеют возможность нарастить добычу.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.