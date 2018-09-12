Новак: России нужно искать новые механизмы для работы с Ираном

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. России нужно искать новые формы и механизмы для работы с Ираном на фоне новых санкций США, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы обсуждали продолжение развития сотрудничества между нашими компаниями, Россией и Ираном. Мы нацелены на сохранение сотрудничества, нужно найти новые формы, механизмы, которые бы позволили реализовывать это в сегодняшних условиях", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.