Новак ожидает снижения нефтяных цен

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Цены на нефть в мире снизятся в преддверии зимнего периода низкого спроса на это сырье, ожидает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Я не прогнозирую слишком большие цены (на нефть в мире — ред.). Наоборот, на мой взгляд, что может быть тенденция на корректировку цен с учетом зимнего периода низкого спроса, потребления. Мы сейчас с вами переживаем летний период, высокий спрос", — сказал Новак журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.