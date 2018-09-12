ВЭБ закроет проблему внешнего долга и докапитализации в ближайшее время

Председатель государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) (ВЭБ) Игорь Шувалов на панельной сессии Национальные проекты: что будет сделано на Дальнем Востоке? Жилье и городская среда в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

Председатель государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) (ВЭБ) Игорь Шувалов на панельной сессии Национальные проекты: что будет сделано на Дальнем Востоке? Жилье и городская среда в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Внешэкономбанк в целом договорился с Минфином по вопросу выплаты валютного долга и докапитализации, проблема будет закрыта в ближайшие недели-месяцы, сообщил в ходе дискуссии на Восточном экономическом форуме глава ВЭБа Игорь Шувалов.

"Мы с коллегами по Внешэкономбанку, по дочерним обществам, в основном с правительством, с Минфином, с первым зампредом — министром финансов договорились, как мы в ближайшие месяцы-недели закроем всю проблему с внешним долгом и по получению дополнительного капитала", — сказал Шувалов, добавив, что президент эту работу уже одобрил.

В конце мая представитель первого вице-премьера — министра финансов РФ Антона Силуанова говорил журналистам, что ВЭБ должен предоставить Минфину детальное финансово-экономическое обоснование запрашиваемой докапитализации и объяснить, какой эффект получит экономика от проектов, на финансирование которых пойдут эти средства. Во вторник, 10 сентября, Силуанов оценил как вполне реалистичный объем докапитализации ВЭБа в течение нескольких лет в 300 миллиардов рублей.

Правительство при доработке проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы уменьшило объем субсидий ВЭБу до 100 миллиардов рублей в год. В апреле госкорпорация сообщила, что в первом квартале получила субсидию от бюджета в размере 95,6 миллиарда рублей для компенсации затрат по погашению внешних долгов, таким образом выбрав почти весь объем субсидий.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.