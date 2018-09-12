Новак: цены на бензин не вырастут выше инфляции в долгосрочной перспективе

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на панельной сессии Новые энергетические рынки: дальневосточный вектор в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на панельной сессии Новые энергетические рынки: дальневосточный вектор в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Минэнерго РФ рассчитывает, что цены на бензин не будут расти выше уровня инфляции в долгосрочной перспективе.

"Мы рассчитываем, что в долгосрочной перспективе цены не будут меняться выше уровня инфляции", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" на Восточном экономическом форуме.

"Будут предприниматься все меры для того, чтобы этого не произошло и чтобы цены были стабильны", — сказал он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.