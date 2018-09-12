Новак: текущие цены на нефть комфортны для производителей и потребителей

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Текущие цены на нефть комфортны для производителей и потребителей нефти, никто не заинтересован в перегреве рынка, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Я думаю, что на сегодняшний день цена объективно отражает текущую ситуацию, связанную как с балансом спроса и предложения, так и с теми геополитическими факторами, которые безусловно влияют сегодня на цену, в том числе это возможные санкции, которые могут быть введены с ноября в отношении Ирана", — сказал Новак в интервью телеканалу" Россия 24" в рамках ВЭФ.

"Сегодня мы видим, рынок уже более-менее стабилизировался", — отметил он.

"Я думаю, что никто не заинтересован в таком перегреве рынка. На мой взгляд, сегодняшний цены достаточно благоприятны как для производителей, так и для потребителей", — сказал Новак.

"Диапазон от 60 до 80 долларов (за баррель — ред.) — это тот диапазон, который позволяет одновременно инвестировать и в нефтяную отрасль, и в газовую отрасль, и в то же время это для потребителей комфортная цена. Мне кажется, никто не заинтересован в таких ценах, которые могли бы привести к очередному витку, к очередному кризису в будущем", — уточнил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.