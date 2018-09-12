Орешкин: у России есть запас прочности на фоне глобального кризиса

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Глобальный кризис уже стал реальностью для некоторых развивающихся стран, но Россия имеет достаточный запас прочности, сказал в интервью РИА Новости глава Минэкономразвития Максим Орешкин в рамках ВЭФ.

"В отдельных странах новый кризис — это уже реальность. Такие страны, как Аргентина и Турция, очевидно, окажутся в рецессии. Мы видим рецессию уже как факт в ЮАР. То есть по развивающимся рынкам волна идет довольно негативная, и это влияет, конечно, и на российскую ситуацию, на российский финансовый рынок. Хотя по макроэкономическим фундаментальным историям мы кардинально отличаемся", — сказал он.

"Понятно, что любой шторм в глобальной экономике всегда будет касаться России, у нас экономика сильно вовлеченная в мировую экономику, у нас финансовый рынок открыт, у нас плавающий курс. Поэтому любые события, вот то, что сейчас происходит с точки зрения оттока с рынка ОФЗ, всегда будут влиять на российский рынок. Но опять есть очень большая подушка безопасности", — указал Орешкин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.