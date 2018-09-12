Орешкин: волна ограничений в торговле создает риск для экономического роста

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Эскалирующаяся волна тарифных ограничений в торговле создает риск для мирового экономического роста, заявил в интервью РИА Новости глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в рамках ВЭФ.

"Эта эскалирующаяся волна тарифных ограничений, которые вводятся на все больший круг товаров, это, конечно, очень серьезный фактор, причем не только для Китая, не только США, но и для всей глобальной экономики. Потому что чем дальше эта история будет заходить, тем больше рисков для мирового экономического роста", — сказал он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.