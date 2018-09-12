МЭР не видит причин менять долгосрочный прогноз по курсу рубля за доллар

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Минэкономразвития РФ не видит ни одной причины для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 рубля за доллар, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Причин пересматривать прогноз по курсу рубля на среднесрочную и долгосрочную перспективу, который мы делали в начале лета, нет никаких, потому что платежный баланс у нас сильный, бюджетный баланс – около 1% ВВП профицит, внешний долг – умеренный", — сказал министр в интервью РИА Новости в кулуарах ВЭФ.

"Прогнозировать то, что будет происходить (с курсом рубля – ред.) через день-два, очень сложно, потому что много факторов, которые влияют, а курс у нас плавающий, ни правительство, ни ЦБ никакие уровни не определяют, но средне и долгосрочно – за пределами 12 месяцев, наш прогноз, который был – рубль/доллар в районе 63-64, он сохраняется, и мы не видим ни одной причины, почему его стоит изменить", — добавил Орешкин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.