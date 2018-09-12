Шувалов: Приморью нужно ориентироваться на Калифорнию, а не на Москву

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Приморский край имеет возможности развиваться динамичнее, чем другие регионы РФ, и поэтому ему нужно конкурировать не с Москвой и Московской областью, а с Калифорнией, заявил в ходе дискуссии на Восточном экономическом форуме глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

"По большому счету в этом макрорегионе (дальневосточном — ред.), по крайней мере в Приморском крае, все может развиваться значительно динамичнее, чем на остальной территории Российской Федерации. И конкурент для Приморского края — это не Москва и Московская область, а Калифорния", — сказал Шувалов.

Он добавил, что Калифорния для юга Дальнего Востока — это достойный соперник по экономической мощи и стилю жизни, а также всего, что "может нести для человека современность".

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.