Лавров рассказал, сколько Россия списала долгов африканским странам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время сессии Молодежное дипломатические сотрудничество со странами АТР: перспективы развития в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время сессии Молодежное дипломатические сотрудничество со странами АТР: перспективы развития в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Россия списала за последние 15 лет более 20 миллиардов долларов долга африканским странам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках диалога молодых дипломатов на полях ВЭФ.

По его словам, значительные суммы Россия направляет и на достижение целей устойчивого развития, в том числе в Африке.

"В Африке мы за последние лет 15, наверное, списали задолженность африканских стран перед Россией на сумму более 20 миллиардов долларов", — сказал Лавров.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.