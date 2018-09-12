ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Россия заинтересована максимально использовать потенциал сотрудничества с соседними странами для развития Дальнего Востока, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы заинтересованы максимально использовать потенциал сотрудничества с нашими соседями для того, чтобы развивать Дальний Восток и для того, конечно же, чтобы взаимовыгодные проекты согласовывались и воплощались в жизнь", — сказал Лавров, выступая на диалоге молодых дипломатов в рамках Восточного экономического форума.

При этом Лавров отметил, что пока у России уровень экономичного взаимодействия с АСЕАН ниже политического.