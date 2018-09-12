Сергей Иванов предложил DP World участвовать в управлении портом Тамань

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил DP World поучаствовать в управлении портом Тамань,

"Вы готовы туда войти и управлять непосредственно причалами, многочисленными, которые там уже построены? Предложение", — сказал Иванов на сессии ВЭФ, обращаясь к присутствующему там члену правления DP World Russia Сергею Чемарда.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.